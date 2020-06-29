وزير الري: مصر من أكثر البلدان جفافا في العالم ومياه النيل تمثل 97% من مواردها

قال وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، إن بلاده تعتبر من أكثر البلاد جفافا على مستوى العالم، وتعتمد على النيل في 97% من مواردها.

وأضاف عبد العاطي، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات، صباح اليوم الاثنين، أن التوزع السكاني في مصر يتركز على 5% فقط من مساحتها، وباقي المساحات صحراء.

وأوضح أن مصر هي الدولة الإفريقية الوحيدة، التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة، على الرغم من نسبة الملوحة العادية، مضيفا أن "الدولة المصرية لا تنتظر المشكلات لتواجهها، بل تتوقعها وتعد لها".

المصدر: RT