الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الأحد، وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان الملكي إنه سيصلى على الأمير الراحل يوم الاثنين 29 يونيو في مدينة الرياض.

بيان من #الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز.https://t.co/GofnJlBiYl#واسpic.twitter.com/6RxbCqKCPJ — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 28, 2020

المصدر: واس