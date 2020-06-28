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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبد العزيز

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبد العزيز
Reuters
السعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الأحد، وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان الملكي إنه سيصلى على الأمير الراحل يوم الاثنين 29 يونيو في مدينة الرياض.

المصدر: واس

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