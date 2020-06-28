حفتر يبحث تفعيل "إعلان القاهرة" و"مخرجات برلين"

استقبل قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، يوم الأحد، بمقر القيادة العامة بالرجمة –عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي، ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان، إنه "تم خلال اللقاء مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 المعني برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والمليشيات الخارجة عن القانون في مدن الغرب الليبي".

وأضافت أنه "تمت مناقشة القضايا الإستراتيجية وسبل تفعيل (إعلان القاهرة) و(مخرجات برلين) لإيجاد تسوية سياسية عادلة وفقا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء المليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات".

كما تم التطرق إلى "أوضاع النازحين من المناطق الغربية وسبل حل مشاكلهم من قبل القيادة العامة والجهات المختصة".

المصدر: "شعبة الإعلام الحربي"