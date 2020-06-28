السودان يمدد الإغلاق في ولاية الخرطوم لاحتواء فيروس كورونا

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن السلطات قررت تمديد الإغلاق في ولاية الخرطوم بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وأضاف في تصريح لوكالة "رويترز" أن الإغلاق سيكون لمدة أسبوع حتى السابع من يوليو.

وأفاد وزير الإعلام السوداني بأن العودة التدريجية للترتيبات الطبيعية تبدأ في الثامن من يوليو، رغم فرض حظر تجوال ليلي من السادسة مساء حتى الخامسة صباحا.

يذكر أن السلطات في السودان مددت إغلاق مطار الخرطوم الدولي حتى 12 يوليو.

وسجل السودان 9258 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بينها 572 حالة وفاة.

المصدر: رويترز