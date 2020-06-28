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الصحة المصرية تعلن موعد نتائج تجربة مصرية خالصة لعلاج كورونا (فيديو)

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية تعلن موعد نتائج تجربة مصرية خالصة لعلاج كورونا (فيديو)
Reuters
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كشفت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد، عن موعد نتائج تجربة مصرية خالصة لعلاج "كوفيد-19".

وأكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة  المصرية، إن بلاده أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج جميع أدوية كورونا محليا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية  تلفزيونية، إلى أنه سيكون هناك دواء مصري خالص وفعال لعلاج فيروس كورونا خلال أسبوعين.

وأوضح حسني أن كل التجارب التي أجريت على هذا الدواء نتائجها الأولية جيدة.

وأضاف "أنا متفائل بأن مصر ستتعدى هذا الوباء قريبا".

وصرح بأن الدواءين الروسي والأمريكي سيكونان متوفرين لمصابي كورونا بعد إجراء التجارب السريرية.

وأكد رئيس اللجنة العلمية أنه خلال أسابيع قليلة ستظهر نتائج التجارب السريرية للدواء الأمريكي الذي سيتم تصنيعه محليا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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