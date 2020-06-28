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هيئة الطيران في الإمارات تعلق استقبال ركاب الرحلات القادمة من باكستان

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هيئة الطيران في الإمارات تعلق استقبال ركاب الرحلات القادمة من باكستان
Reuters
هيئة الطيران في الإمارات تعلق استقبال ركاب الرحلات القادمة من باكستان
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قررت هيئة الطيران المدني في الإمارات تعليق استقبال ركاب الرحلات القادمة من باكستان.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات والترانزيت القادمة من باكستان لحين الانتهاء من إنشاء مختبر خاص لإجراء الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد لجميع القادمين إلى الدولة.

وأضافت أن ذلك يعد إجراء احترازيا مسبقا للتأكد من صحة وسلامة جميع القادمين، مشيرة إلى أن ذلك سيبدا اعتبارا من يوم الاثنين 29 يونيو.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم.

المصدر: وام

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