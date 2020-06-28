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السودان.. رئيس مجلس السيادة يشيد بالعلاقات السودانية التركية

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السودان.. رئيس مجلس السيادة يشيد بالعلاقات السودانية التركية
RT
رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وسفير تركيا لدى السودان السفير عرفان نذير أوغلو
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أشاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعلاقات الثنائية المتطورة بين السودان وتركيا في كل المجالات، وبالجهود المتواصلة التي يبذلها البلدان من أجل خدمة شعبيهما.

وجاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الأحد، بسفير تركيا لدى السودان السفير عرفان نذير أوغلو.

وأوضح السفير التركي، في تصريح صحفي، أن لقائه برئيس مجلس السيادة تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه تطرق للمساهمات والمساعدات التي قدمها الهلال الأحمر التركي والمتمثلة في الأجهزة والمعدات الطبية لتعزيز جهود حكومة السودان للتصدي لجائحة كورونا.

وأعلن عرفان نذير أوغلو عن تقديم بلاده لمساعدات أخرى كبيرة للخرطوم في القريب العاجل.

وتعهد السفير التركي بتقديم ونقل تركيا لخبراتها للسودان في مختلف المجالات بما يعزز ويطور علاقات البلدين على كافة الأصعدة.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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