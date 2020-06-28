السعودية.. مشاجرة عنيفة "بمناطحة" سيارتين والشرطة تعلن القبض على المتورطين (فيديو)

شهدت إحدى مدن السعودية مشاجرة حامية الوطيس بدأت بـ"مناطحة" بين سيارتين وتحولت إلى تقاذف بالحجارة، وأعلنت الشرطة المحلية القبض على 4 أشخاص متورطين في الحادث.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو توثق مطاردة بين مركبتين، إحداهما من نوع "جيب" والثانية من نوع "هايلوكس"، في أحد شوارع محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير جنوب المملكة.

وقام قائد المركبة "الجيب" بملاحقة قائد ”الهايلوكس“، وتعمد صدمه بالقوة وانحراف سيارته وتوقفها.

وبعد التصادم مرات عدة نزل السائقان ومرافقوهما، واندلعت مشاجرة بين الطرفين، وحاول البعض فض الشجار الذي لم تعرف أسبابه.

#فيديو متداول لمطاردة وتصادم متعمد بين سيارتين، قبل أن يتطور الأمر لمضاربة بينهم ورمي بالحجارة الفيديو في #أحد_رفيدةpic.twitter.com/LAaDCrVeaZ — عسير 💜 (@IAseeer) June 27, 2020

شرطة عسير تقبض على 4 مواطنين وقع بينهم شجار على أحد طرق #أحد_رفيدة وقيام اثنين منهما بالتصادم عمداً بمركبتيهما .. pic.twitter.com/JVxkr0Vtsj — ‏๑۩۞۩๑ صقور_نجران ๑۩۞۩๑ (@mxm2266221) June 28, 2020

وعقب الحادث أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة عسير، المقدم زيد الدباش، أن ”الجهات الأمنية ألقت القبض على 4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وقع بينهم شجار على أحد الطرق الرئيسة بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمدا بمركبتيهما".

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"