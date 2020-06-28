 
مباشر

السعودية.. مشاجرة عنيفة "بمناطحة" سيارتين والشرطة تعلن القبض على المتورطين (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. مشاجرة عنيفة
YOUTUBE
مشاجرة عنيفة باصطدام سيارتين في منطقة عسير جنوب السعودية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o75v

شهدت إحدى مدن السعودية مشاجرة حامية الوطيس بدأت بـ"مناطحة" بين سيارتين وتحولت إلى تقاذف بالحجارة، وأعلنت الشرطة المحلية القبض على 4 أشخاص متورطين في الحادث.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو توثق مطاردة بين مركبتين، إحداهما من نوع "جيب" والثانية من نوع "هايلوكس"، في أحد شوارع محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير جنوب المملكة.

وقام قائد المركبة "الجيب" بملاحقة قائد ”الهايلوكس“، وتعمد صدمه بالقوة وانحراف سيارته وتوقفها.

وبعد التصادم مرات عدة نزل السائقان ومرافقوهما، واندلعت مشاجرة بين الطرفين، وحاول البعض فض الشجار الذي لم تعرف أسبابه.

وعقب الحادث أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة عسير، المقدم زيد الدباش، أن ”الجهات الأمنية ألقت القبض على 4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وقع بينهم شجار على أحد الطرق الرئيسة بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمدا بمركبتيهما".

المصدر: وسائل إعلام سعودية + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا