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سفيرة بغداد في روما: نتطلع إلى زيارة البابا فرنسيس المرتقبة للعراق

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سفيرة بغداد في روما: نتطلع إلى زيارة البابا فرنسيس المرتقبة للعراق
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سفيرة العراق في روما تلتقي بابا الفاتيكان
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أكدت سفيرة العراق في إيطاليا، صفية السهيل، اليوم الأحد، أن بلادها تتطلع إلى زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس المرتقبة إلى العراق.

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وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية أن السهيل التقت البابا خلال زيارتها له، وأنه جرى خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات في العراق والمنطقة، وجهود الحكومة العراقية في ترسيخ التعايش السلمي والتآخي بين العراقيين، ومواجهة التطرف والإرهاب، واهتمام الدولة بإعادة النازحين والمهجرين، وخطط تأمين الاستقرار.

وأكدت أن "العراق يتطلع باهتمام بالغ إلى الزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا، لما تشكله من أهمية في تعزيز الروابط الاجتماعية بين مكونات الشعب العراقي".

وأشارت السهيل إلى أن "الحكومة العراقية حريصة على نجاح الزيارة، وتأمين مستلزماتها كافة".

من جهته جدد البابا فرنسيس، وفقا للبيان، "دعمه وصلواته الدائمة لاستقرار العراق، وسلامة شعبه"ـ إلى جانب تأكيده "دعم الجهود كافة لإرساء قيم التسامح والسلام والمحبة بين أطياف الشعب العراقي".

المصدر: RT

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