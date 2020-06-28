وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع مستشار بومبيو الأوضاع في المنطقة

بحث وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، مع براين هوك كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي، تعاون البلدين وتهديدات إيران، والجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن اللقاء تم اليوم في أبوظبي، وخلاله "تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

ووفقا للخارجية الإماراتية، أعرب بن زايد خلال اللقاء، عن إدانه لـ"تدخل إيران وحلفائها المستمر في شؤون الدول العربية"، مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بلاده والولايات المتحدة، والحرص على دفع آفاق التعاون المشترك، للقضاء على التطرف بكافة أشكاله.

من جانبه، نوه هوك بمتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين، والعمل المستمر من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة.

المصدر: سبوتنيك



