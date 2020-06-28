وزير مصري: ستفتح السلطات المواقع الأثرية للسياح بشكل تدريجي

صرح وزير الآثار والسياحة المصري خالد العناني، بأن سلطات بلاده ستفتح تدريجياً المدن والمواقع الأثرية أمام السائحين.

وقال الوزير، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم: "في ضوء تحسن الوضع الصحي في مصر والعالم، سيتم افتتاحها تدريجيا. افتتحنا في الأسبوع الماضي، متاحف الغردقة وشرم الشيخ، وفي هذا الأسبوع سنفتح المواقع السياحية في مرسى مطروح والإسكندرية. في 1 يوليو سيتم فتح المواقع الأثرية في الأقصر وأسوان، وسيتم فتح الباقي تدريجياً ".

وأضاف الوزير: "نحن الآن بصدد فتح المواقع الأثرية، حتى يتمكن الموظفون من اتقان كيفية استقبال الزوار، في هذه الظروف الجديدة".

وكانت سلطات مصر، قد أعلنت في وقت سابق عن استئناف تدريجي للرحلات الجوية الدولية اعتبارا من 1 يوليو.

كما تم الإعلان عن إلغاء تأشيرات دخول السياح الوافدين إلى المنتجعات المحلية حتى 31 أكتوبر. سيتم فتح ثلاث محافظات فقط للسياح الأجانب: البحر الأحمر- حيث يقع منتجع الغردقة الشهير؛ وجنوب سيناء - حيث تقع شرم الشيخ ودهب، بالإضافة إلى محافظة مطروح الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وتم السماح بعمل عمل الفنادق، بما في ذلك في المنتجعات، حتى الآن فقط للسياحة الداخلية، مه شرط توافر وسائل الحماية الشخصية من فيروس كورونا المستجد، ووجود مركز طبي مجهز، ومرافق تطهير، بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة المصرية. ويحظر تنظيم الفعاليات الجماعية داخل الفنادق.

المصدر: نوفوستي





