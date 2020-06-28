العراق.. 96 حالة وفاة و2140 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 96 حالة وفاة و2140 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفحصت الوزارة 10595 نموذجاً خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 520948، كما سجلت في ذات المدة شفاء 1184 حالة.

وبلغ مجموع الإصابات منذ ظهور الفيروس في العراق 45402 إصابة، بينما بلغت الوفيات 1756 حالة، كما بلغت حالات الشفاء 21122.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس السبت، تسجيل 101 حالة وفاة و2069 إصابة.

المصدر: RT