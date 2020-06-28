إصابة نائب في البرلمان المصري بكورونا ونقله للعناية المركزة بأحد مستشفيات باريس

دخل النائب في البرلمان المصري، عبد الرحيم علي، إلى غرفة العناية المركز بأحد مستشفيات باريس، بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت الصفحة الرسمية للنائب المصري، على "فيسبوك"، أن عبد الرحيم علي يتلقى العلاج حاليا بإحدى غرف العناية المركزة، في أحد مستشفيات باريس.

وكان النائب قد غادر القاهرة إلى باريس الأسبوع الماضي لحضور بعض الفعاليات السياسية الخاصة بتداعيات الأزمة الليبية، حيث فاجأته أعراض الكورونا هناك.

المصدر: RT