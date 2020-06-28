لواء مصري سابق يكشف اتفاقا بين السيسي ومحمد إبراهيم حول الإخوان المسلمين

قال لواء مصري سابق، عمل كمساعد لوزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، إن الأخير اتفق مع عبد الفتاح السيسي وادعى أنه إخواني حتى يدخل دائرة السلطة في مصر خلال فترة حكم الإخوان.

وأوضح اللواء السابق، مجدي البسيوني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن الإخوان لو استمروا في الحكم لكانوا سيفتتوا وحدة الجيش والشرطة والشعب.

وأضاف أن ثورة 25 يناير شهدت الهجوم على أكثر من 90 مركزا لأقسام الشرطة، تلاها الهجوم على جهاز مباحث أمن الدولة، موضحا أن "جماعة الإخوان هدمت مديريات الأمن وقتلوا رجال الشرطة المصرية، وسفكوا دمائهم في الثمانينات في أعقاب عيد الأضحى".

وتابع: "اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، بالاتفاق مع الرئيس السيسي، وكان حينها وزيرا للدفاع، خدعهم (الجماعة) بأنه إخواني"، منوها بت"أنهم كانوا سيختارون وزيرا إخوانيا فيما بعد، وكان متوقعا أنه سيكون البلتاجي".

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن جماعة الإخوان استطاعت اجتذاب عدد من العناصر بجهاز الشرطة لهم، ولكن عددهم قليل، معقبا:"إحنا فراعنة بنفهم الهوا، إزاي الإخوان يضحكوا علينا".

المصدر: وكالات