هجوم حاد من داخل الامارات على إجراء اتخذته الدولة: خطوة غير موفقة

أثار إعلان الإمارات عن مجموعة مشاريع طبية مشتركة إسرائيل في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، موجة من الانتقادات، حتى من داخل النخب الإماراتية.

قرار التعاون مع شركات طبية وبحثية إسرائيلية غير موفق حتى ان كان لمكافحة #كورونا. هناك شركات ومعاهد في كوريا اليابان الصين الهند فرنسا ألمانيا أمريكا مليون مرة أفضل مما في إسرائيل. الإمارات لا تحتاج التعاون مع معاهد إسرائيلية ولا تحتاج التعاون مع عدو إسرائيلي للقضاء على كورونا. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 28, 2020

واعتبر الكاتب وأستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، أن القرار الإماراتي لم يكن موفقا.

وقال عبد الله في تغريدة على صفحته في "تويتر"، إن "قرار التعاون مع شركات طبية وبحثية إسرائيلية غير موفق حتى ان كان لمكافحة كورونا".

وأوضح أن "هناك شركات ومعاهد في كوريا اليابان الصين الهند فرنسا ألمانيا أمريكا مليون مرة أفضل مما في إسرائيل".

كما أكد أن "الإمارات لا تحتاج التعاون مع معاهد إسرائيلية ولا تحتاج التعاون مع عدو إسرائيلي للقضاء على كورونا".

هذا وأعلنت الإمارات، الخميس الماضي، أن شركتين إماراتيتين خاصتين أطلقتا مجموعة مشاريع طبية مشتركة مع شركتين إسرائيليتين في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

المصدر: RT