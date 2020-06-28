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العراقيون يتذكرون أغاني صدام لدعم الكاظمي

أخبار العالم العربي

العراقيون يتذكرون أغاني صدام لدعم الكاظمي
Reuters
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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ظهرت مجموعة من الشباب العراقيين وهي تؤدي أغنية "فوت بيها وعالزلم خليها" لرئيس الحكومة الجديد، مصطفى الكاظمي، لـ"حثه" على ضرب الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

ويعود أصل هذه الأغنية إلى الأيام الأخيرة لحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكان الفنان العراقي المعروف، قاسم السلطان، قد أدى هذه الأغنية قبل أيام من بدء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وكان يحث فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على دخول الحرب مع واشنطن "مهما كلف الأمر".

المصدر: RT

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