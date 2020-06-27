السعودية.. إنقاذ شقيقين علقا 22 ساعة بمنطقة جبلية وعرة (صور)

تمكنت عناصر الدفاع المدني في السعودية يوم السبت، من إنقاذ شقيقين علقا في منطقة جبلية وعرة لمدة 22 ساعة، على طريق المدينة المنورة – ينبع.

وقالت صحيفة "سبق" إن فرق الدفاع المدني وفريق "ساعد" التطوعي باشرت بلاغا عن سقوط شاب من ارتفاع 25 مترا عند الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة بأحد جبال قرية الفقرة الواقعة على طريق المدينة المنورة – ينبع.

وأضافت أن الفرق وصلت إلى المنطقة عند الساعة الحادية عشرة مساء، لتبدأ إجراءات الانتشال مع الحرص على سلامة الجميع، خاصة رجال الدفاع المدني الذين نزلوا للمحتجز عن طريق الحبال.

وتابعت: "جرى انتشاله بالنقالة عند الساعة الثانية والنصف صباحا، ثم استخراج أخيه الذي كان برفقته منذ سقوطه".

وأشارت إلى أن الوقت لنقل المصاب إلى مقر تمركز الآليات استغرق قرابة 3 ساعات مشيا على الأقدام، ليتم إجراء الإسعافات الأولية وتزويده بالأوكسجين، ثم نقله بإحدى المركبات الخاصة بجمعية "ساعد"، وتسليمه للهلال الأحمر في قرية الجفر عند الساعة السابعة والربع، الذي قام بدوره بنقله لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

"المدني" ينتشل شقيقَيْن من منطقة وعرة في جبل بين #المدينة و #ينبع بعد احتجازهما 22 ساعة.https://t.co/WX88HYq1APpic.twitter.com/OKIZpOVwZw — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 27, 2020

المصدر: صحيفة "سبق"