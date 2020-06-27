الصحة السعودية: 85% من الإصابات الجديدة بكورونا تعود لبالغين

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن الأغلبية الساحقة للإصابات الجديدة التي تم رصدها في إحصائية اليوم السبت تعود لأشخاص بالغين.

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وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3927 حالة جديدة لتصل إلى مستوى 178504.

وذكرت وزارة الصحة أن نسبة كبار السن بين الحالات الجديدة تبلغ 5% فقط، بينما تعود 10% من الإصابات إلى الأطفال، فيما تم رصد 85% بين البالغين.

وتعتبر السعودية الدولة الـ15 في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، والـ32 من حيث الوفيات بـ1511 حالة.

المصدر: RT