الدفاع التركية تعلن تحييد 9 من عناصر "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، أن قواتها حيدت 9 من عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، ضمن عملياتها المعلنة ضد مواقع التنظيم في شمال العراق.

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وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى "تحييد 9 من عناصر (بي كا كا) على يد قوات الكوماندوز أثناء مواصلة قواتنا البطلة تدمير أوكار الإرهابيين في منطقة هفتانين"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وفي 17 يونيو الجاري، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في هفتانين، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات التي تصنفها إرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية شمالي العراق ضد المنظمة، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT + الأناضول