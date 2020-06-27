اللبنانيون يقفون في طوابير للحصول على "ربطة خبز" (فيديو)

تهافت اللبنانيون اليوم السبت، على الأفران والمخابز بعدما امتناع بعضها عن توزيع الخبز على المحلات، ووسط إشاعات حول مسألة توفر مادة الخبز، أدت إلى ارتفاع سعره.

إقرأ المزيد

وفوجئ أصحاب المحلات التجارية في عدد من المناطق بتوقف موزعي الخبز عن إيصال المنتجات، ما أجبر الأهالي في بعض المناطق على اللجوء إلى تأمين الخبز من محلات تبيع ربطة الخبز زنة 900 غرام ما بين 2000 و2500 ليرة لبنانية، في حين أن سعرها الرسمي 1500 ليرة.

نزلت بس لصوركن

الشعب اللبناني العظيم قصدي الذليل، واقف بطوابير الخبز والبنزين وقدام الصرافين بايام السلم

الله لا يقيمكن

تبقو خلو الزعيم لي شبعان يعلمكن كيف تصبرو على الجوع

وضلكن اهتفو باسم الزعيم

المشهد مبكي هنا، بسن الفيل امام فرن الراهب#بس_هيك#لبنان_ينهارpic.twitter.com/IEcnUHpnmc — Georges ..hannah...⁦🇱🇧⁩⁦🇱🇧⁩ (@GeorgesTJ1) June 27, 2020

شو بينطر الشعب اكتر من حكومة ما قادرة تأمن ربطة الخبز للمواطن

..هذا الفيديو الان #هزلت#يا_عيب_الشومpic.twitter.com/MovWR4cl28 — Adel Serhan Films (@AdelFilms) June 27, 2020

وشهدت المخابز في معظم المناطق اللبنانية طوابير طويلة أدت إلى نفاد كمية الخبز الموجودة.

ومع حلول ساعات الظهر، لاحت بوادر أزمة الخبز، بعد إقفال عدد من الأفران أبوابها، من دون أي مبرر، ما تسبب بتهافت المواطنين أكثر فأكثر، على شراء ما تبقى من الخبز الموجود في المحال، وبكميات لا لزوم لاستهلاكها، نتجت عنه أجواء من البلبلة في القرى والبلدات، مترافقة مع مشاعر الاستياء جراء التدهور القاسي في الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لم يسبق لها مثيل.

وعلى إثر ذلك، تابع رئيس الحكومة حسان دياب، أزمة الخبز المستجدة، وأجرى اتصالات مكثفة لمعالجة الموضوع، وكلف وزير الاقتصاد راوول نعمة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، البحث سريعا في حلول لا تزيد الأعباء على المواطنين وتخفف خسائر الأفران.

تابع رئيس مجلس الوزراء د حسان دياب أزمة الخبز المستجدة، وأجرى اتصالات مكثفة لمعالجة الموضوع، وكلف وزير الاقتصاد راوول نعمه والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم البحث سريعاً في حلول لا تزيد الأعباء على المواطنين وتخفف خسائر الأفران#مجلس_الوزراء@RaoulNehme@LebISF — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 27, 2020

بدوره طمأن وزير الاقتصاد اللبنانيين عبر تغريدة على حسابه في "تويتر" بأن لا أزمة خبز في لبنان، وقال: "لدينا مخزون كبير من القمح والطحين وبالتالي لا أزمة خبز، وندعو المواطنين إلى عدم التهافت على الأفران والمخابز".

المصدر: "المركزية"