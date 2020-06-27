اشتيه يوجه بتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا بفلسطين

ناقش رئيس حكومة فلسطين محمد اشتيه، مع قادة المؤسسة الأمنية، تشديد إجراءات السلامة نتيجة تصاعد منحى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وانتشارها بشكل خاص بمحافظتي الخليل وبيت لحم.



وقرر اشتيه، خلال اجتماع اليوم، إعادة تفعيل لجان الطوارئ، في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، بالإضافة إلى إغلاق المناطق المصابة​​​.

وقال أشتيه: "نتمنى من أهلنا في أراضي عام 1948 الامتناع عن زيارة، البلدات الفلسطينية في الضفة لمدة أسبوع".

واضاف اشتيه: "تم إصدار تعليمات لكافة الجهات المعنية لفرض عقوبات ومخالفات بحق المخالفين، لتعليمات الطوارئ وبروتوكولات وزارة الصحة حول الوقاية والحد من انتشار كورونا، والتعميم على كافة المواطنين والموظفين العموميين وأفراد المؤسسة الأمنية بضرورة الالتزام بشروط السلامة والوقاية".

وطالب رئيس الوزراء، المواطنين الفلسطينيين التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية.

يشار إلى أن عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا، بلغ 1862 بينهم 11 حالتهم وصفت بالخطيرة. حسب وزارة الصحة.

المصدر: سبوتنيك



