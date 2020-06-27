 
مباشر

الأمم المتحدة: انتشار 950 نوعا من المخدرات والمدمنون زادوا 30% خلال العقد الأخير

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: انتشار 950 نوعا من المخدرات والمدمنون زادوا 30% خلال العقد الأخير
غادة والي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o6wp

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، إن مكتب المنظمة يحي سنويا اليوم العالمي لمكافحة الجريمة والمخدرات من خلال إطلاق تقرير سنوي عن وضع المخدرات حول العالم.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: رصدنا 9 آلاف موقع جنسي ظهرت مع كورونا لاستغلال الأطفال جنسيا
الأمم المتحدة: رصدنا 9 آلاف موقع جنسي ظهرت مع كورونا لاستغلال الأطفال جنسيا

وتابعت غادة والي، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على التليفزيون المصري، أن هناك زيادة في أعداد الذين يستخدمون المخدرات خلال الفترة من 2009 وحتى 2019 تقدر بنحو 30%، حيث وصلت الأعداد إلى 269 مليون شخص يستخدمون المخدرات.

وأضافت، أن هناك 36 مليون شخص يعانون من الإدمان، ومنهم 11 مليون شخص يعانون أيضا من الأمراض المرتبطة بالإدمان مثل الإيدز، منوهة بأن هناك انخفاض في الاستثمارات في مقاومة المخدرات بسبب الضغوط الموجودة على النظم الصحية لمواجهة "كوفيد 19".

وأوضحت والي، أنه تم رصد انخفاض الشريحة العمرية لمستخدمي المخدرات، منوهة بأن السوق به 950 نوعا مختلفا من المخدرات، ومنهم أنواع مخلقة تشكل خطورة أكبر على صحة الإنسان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا