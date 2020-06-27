الأمم المتحدة: انتشار 950 نوعا من المخدرات والمدمنون زادوا 30% خلال العقد الأخير

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، إن مكتب المنظمة يحي سنويا اليوم العالمي لمكافحة الجريمة والمخدرات من خلال إطلاق تقرير سنوي عن وضع المخدرات حول العالم.

إقرأ المزيد

وتابعت غادة والي، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على التليفزيون المصري، أن هناك زيادة في أعداد الذين يستخدمون المخدرات خلال الفترة من 2009 وحتى 2019 تقدر بنحو 30%، حيث وصلت الأعداد إلى 269 مليون شخص يستخدمون المخدرات.

وأضافت، أن هناك 36 مليون شخص يعانون من الإدمان، ومنهم 11 مليون شخص يعانون أيضا من الأمراض المرتبطة بالإدمان مثل الإيدز، منوهة بأن هناك انخفاض في الاستثمارات في مقاومة المخدرات بسبب الضغوط الموجودة على النظم الصحية لمواجهة "كوفيد 19".

وأوضحت والي، أنه تم رصد انخفاض الشريحة العمرية لمستخدمي المخدرات، منوهة بأن السوق به 950 نوعا مختلفا من المخدرات، ومنهم أنواع مخلقة تشكل خطورة أكبر على صحة الإنسان.

المصدر: RT