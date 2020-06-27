 
مباشر

مصر.. شراقي يكشف تفاصيل اخر جلسة من مفاوضات سد النهضة

أخبار العالم العربي

مصر.. شراقي يكشف تفاصيل اخر جلسة من مفاوضات سد النهضة
Reuters Tiksa Negeri
سد النهضة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o6vb

قال عباس شراقي الخبير الدولي في المياه والأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة إن تأجيل بدء ملء خزان سد النهضة حتى توقيع اتفاق ملزم فى غضون أسبوعين خطوة إيجابية.

إقرأ المزيد
وزير الري الإثيوبي: اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة سيكون خلال أسابيع
وزير الري الإثيوبي: اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة سيكون خلال أسابيع

وأشار في حديث ل RT إلى تصريح وزير الخارجية الاثيوبي الذى أعلن انه سيكون الملء خلال الشهور القادمة وليس أول يوليو كما كانوا دائما يصرحون.
وأوضح أنه "بالنسبة لتشكيل لجنة حكومية موسعة أكثر من اللجنة الثلاثية الأولى حيث يتم اضافة بعض الخبراء المتخصصين والقانونيين اليها بالاضافة الى ممثلين للأطراف الدولية التى شاركت في المفاوضات الأخيرة (أمريكا والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا) وأعضاء مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي (مالي وكينيا والكونغو الديمقراطية) ".
وتابع "الأفضل للجميع أن يتم الاتفاق خلال الأسابيع القادمة، واثيوبيا لديها الفرصة لملء الخمسة مليارات فى أى وقت حتى أكتوبر القادم وتحتاج من أسبوع من أمطار أغسطس الى 3 أسابيع من أمطار سبتمبر أو 4 أسابيع فى أكتوبر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا