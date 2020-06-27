مصر.. شراقي يكشف تفاصيل اخر جلسة من مفاوضات سد النهضة

قال عباس شراقي الخبير الدولي في المياه والأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة إن تأجيل بدء ملء خزان سد النهضة حتى توقيع اتفاق ملزم فى غضون أسبوعين خطوة إيجابية.

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وأشار في حديث ل RT إلى تصريح وزير الخارجية الاثيوبي الذى أعلن انه سيكون الملء خلال الشهور القادمة وليس أول يوليو كما كانوا دائما يصرحون.

وأوضح أنه "بالنسبة لتشكيل لجنة حكومية موسعة أكثر من اللجنة الثلاثية الأولى حيث يتم اضافة بعض الخبراء المتخصصين والقانونيين اليها بالاضافة الى ممثلين للأطراف الدولية التى شاركت في المفاوضات الأخيرة (أمريكا والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا) وأعضاء مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي (مالي وكينيا والكونغو الديمقراطية) ".

وتابع "الأفضل للجميع أن يتم الاتفاق خلال الأسابيع القادمة، واثيوبيا لديها الفرصة لملء الخمسة مليارات فى أى وقت حتى أكتوبر القادم وتحتاج من أسبوع من أمطار أغسطس الى 3 أسابيع من أمطار سبتمبر أو 4 أسابيع فى أكتوبر".

المصدر: RT