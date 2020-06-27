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وزارة الدفاع المصرية تنشر تفاصيل حول إعدام المسماري (فيديو)

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وزارة الدفاع المصرية تنشر تفاصيل حول إعدام المسماري (فيديو)
gate.ahram.org
الليبي عبد الرحيم المسماري
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نشرت وزارة الدفاع المصرية مقطع فيديو حول تفاصيل حكم إعدام الليبي عبد الرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات الذي وقع في 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية.

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وسائل إعلام مصرية: إعدام عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات
وسائل إعلام مصرية: إعدام عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات

وقالت الوزارة إنه تم إعدام المسماري شنقا بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب.

وظهر في مقطع الفيديو، أحد الإعلاميين المصريين يحاور المسماري، الذي أكد أنه غير نادم على أفعاله.

وقالت الوزارة إن المسماري أقدم على أعمال إرهابية منها الانضمام إلى جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا، القتل العمد لضباط وعناصر في الجيش المصري في منطقة الواحات في العام 2017، وغيرها من الجرائم الإرهابية.

المصدر: الأهرام 

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