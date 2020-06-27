لبنان يحدد موعد فتح الحدود البرية مع سوريا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اليوم عن فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومي 30 حزيران الجاري و2 تموز القادم.

وجاء في بيان لمديرية الأمن: " سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين بتاريخي 30 يونيو و 2 تموز من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.

إقرأ المزيد

ولفت البيان إلى أنه سيتم فتح الحدود أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم سواء "ابن لبنانية أو ابن لبناني .. زوج لبنانية أو زوجة لبناني" الموجودين في سورية والراغبين في العودة إلى لبنان.

#إعلان

1-استناداً الى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين بتاريخي 30/6/2020 و 2/7/2020 — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) June 26, 2020

2-من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط المتواجدين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان.#المديرية_العامة_للأمن_العام#تضحية_خدمة — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) June 26, 2020

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت في الـ18 من الشهر الجاري عن فتح الحدود اللبنانية البرية مع سورية يومي 23 و25 من الشهر الحالي لاستقبال اللبنانيين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى لبنان.

المصدر: وكالات