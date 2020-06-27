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درعا.. سطو مسلح على متجر في وضح النهار وسط المدينة يثير جدلا

أخبار العالم العربي

درعا.. سطو مسلح على متجر في وضح النهار وسط المدينة يثير جدلا
سانا
درعا- سوريا - صورة أرشيفية
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هزت عملية السطو المسلح الأوساط العامة بعد قيام مجموعة مسلحين وضح النهار باقتحام متجر للمواد الغذائية في حي السبيل وسط مدينة درعا وتهديد العاملين فيها بالسلاح قبل سرقة الأموال منها.

وذكرت مواقع اخبارية سورية عن شهود قولهم إن مسلحين اثنين دخلا إلى المتجر وهددا العاملين بالسلاح قبل أن يسلبا مبالغ مالية.

وأكد الشهود أن اللصين هربا من المكان على متن دراجة نارية. 

وقالت مصادر محلية إنه تم تحديد هوية منفذي عملية السطو. 

درعا.. سطو مسلح على متجر في وضح النهار وسط المدينة يثير جدلاسناك سوري

المصدر: وكالات

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