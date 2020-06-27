الصحة الفلسطينية: 67 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة خطرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، أنها رصدت 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن هناك 11 حالة خطرة بين المصابين موجودة في العناية المركزة.

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وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه تم تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 75 إصابة في اليوم السابق، بينها 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، 4 العيزرية، 20 محافظة الخليل، 2 محافظة رام الله والبيرة.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس، موجودة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان موضوعتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت الكيلة أن مجمل عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية بلغ حتى اليوم 1862 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، و1237 حالة نشطة.

وأشارت من جهة أخرى، إلى أن عدد حالات التعافي بلغ حتى اليوم 620 حالة.





المصدر: RT