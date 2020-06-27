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إطلاق النار على فلسطيني واعتقاله عند حاجز قلنديا بزعم حيازته سكينا

أخبار العالم العربي

إطلاق النار على فلسطيني واعتقاله عند حاجز قلنديا بزعم حيازته سكينا
RT
اعتقال فلسطيني عند حاجز قلنديا بدعوى حيازته سكينا
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أفادت مراسلتنا، اليوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني قبل أن تعتقله بزعم حيازته سكينا، عند حاجز قلنديا قرب القدس.

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وقد تضاربت المعلومات في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تنفيذ عملية طعن، ففي حين ذكرت "القناة 13" أن الطعن أسفر عن إصابة إسرائيليين اثنين، ذكرت وسائل إعلام أخرى أن الشاب لم ينفذ العملية وأنه "كان ينوي تنفيذها"، بينما أصيب اثنان من حرس الحدود بشكل طفيف، أثناء محاولتهما السيطرة عليه.

وبحسب شهود عيان فإن إصابات عنصري حرس الحدود ناتجة عن كدمات، لا عن طعن، فيما لم يعرف بعد حجم إصابة الشاب.

المصدر: RT+عرب48

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