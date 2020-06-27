زيارة مرتقبة لوفد ليبي برئاسة عقيلة صالح إلى موسكو خلال أيام

أكد نائب رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، أحميدة حومة، أن المجلس تلقى دعوة من روسيا، لترتيب زيارة لوفد برلماني برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى موسكو خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، عن نائب مجلس النواب الليبي، أنه ستجري خلال الزيارة مناقشة عدد من القضايا، أبرزها "إعلان القاهرة"، ومخرجات مؤتمر برلين​​​.

وأوضح حومة: "هناك ترتيب في بداية يوليو المقبل لزيارة للمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى دولة روسيا للتحدث عن العديد من القضايا، على رأسها مناقشة مبادرة أو إعلان القاهرة، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين، وأيضا مبادرة رئيس مجلس النواب للمحاولة في الدفع بهذا الاتجاه، وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، أو بما معناه دعم الجهود الروسية الرامية لهذا الاتجاه".

المصدر: سبوتنيك