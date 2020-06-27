المجلس العالمي للسفر والسياحة يصنف تونس بلدا آمنا

صنف المجلس العالمي للسفر والسياحة "World Travel and Tourism Council" تونس من البلدان الآمنة.

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وقال وزير السياحة التونسي، محمد علي التومي، أمس الجمعة في مداخلة على إذاعة "جوهرة أف أم" المحلية، إن تصنيف المجلس هو شرف يجب استثماره لدفع السياحة، بالاضافة إلى إشادة المنظمة العالمية للسياحة بالبروتوكول التونسي الذي يرتقي للمقاييس الدولية.

وأكد الوزير على أن ألمانيا نشرت في موقع وزارة خارجيتها، بأنها صنفت تونس ضمن لائحتها الخضراء، حيث سيعفى القادمون منها من أي إجراءات بخصوص فيروس كورونا، بانتظار فتح حدودها يوم 1 يوليو.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة التونسية قائمة الدول ذات الإنتشار الوبائي الضعيف (اللون الأخضر)، وقائمة الدول ذات إنتشار وبائي متوسط (اللون البرتقالي).

وبحسب تصنيف هذه الدول ستحدد مسألة إجراء فحص فيروس كورونا من عدمه قبل دخول السياح الأجانب تراب تونس، حيث سيعفى مواطنو الدول في القائمة الخضراء من الفحص، بينما يلزم مواطنو دول تصنيف اللون البرتقالي بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تفتح حدودها البرية والبحرية والجوية اليوم السبت، بعد إغلاق دام أكثر من 3 أشهر.

المصدر: RT