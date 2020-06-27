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"رايثيون" تفوز بمناقصة لتوريد المعدات العسكرية للسعودية

أخبار العالم العربي

Reuters KACPER PEMPEL
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أعلن البنتاغون عن فوز شركة "رايثيون" الأمريكية العملاقة بالعقد لتوريد المعدات العسكرية للسعودية بقيمة أكثر من 2.27 مليار دولار.

وبموجب العقد ستقدم "رايثيون" للسعودية 7 محطات رادار ومكوناتها، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

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ومن المخطط إتمام تنفيذ العقد بحلول 31 أغسطس عام 2027.

يذكر أن واشنطن والرياض وقعتا في عام 2017 صفقة كبرى لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية للمملكة بقيمة 350 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وتشمل الصفقة مبيعات الدبابات والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الصاروخي ومحطات الرادار وتقنيات للاتصال والأمن السيبراني.

المصدر: نوفوستي

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