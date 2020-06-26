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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ "حماس" في غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ
Reuters AMIR COHEN
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن توجيه ضربات إلى مواقع تابعة لحركة "حماس" بقطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي على "تويتر"، إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت ورشة لصناعة الصواريخ، تابعة لـ "حماس" ومنشأة لصناعة الأسلحة في غزة.

وأضاف الجيش أنه يعتبر "حماس" مسؤولة عن جميع "الأعمال الإرهابية" المنطلقة من غزة.

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وفي وقت سابق مساء الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من القطاع، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية على إثر العملية.

المصدر: RT

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