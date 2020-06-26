الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ "حماس" في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي عن توجيه ضربات إلى مواقع تابعة لحركة "حماس" بقطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي على "تويتر"، إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت ورشة لصناعة الصواريخ، تابعة لـ "حماس" ومنشأة لصناعة الأسلحة في غزة.
In response to the 2 rockets fired at #Israel, our fighter jets struck a Hamas rocket manufacturing workshop and a weapons manufacturing facility in #Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) June 26, 2020
We hold Hamas responsible for all acts of terror emanating from Gaza.
وأضاف الجيش أنه يعتبر "حماس" مسؤولة عن جميع "الأعمال الإرهابية" المنطلقة من غزة.
وفي وقت سابق مساء الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من القطاع، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية على إثر العملية.
المصدر: RT