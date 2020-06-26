الصحة اليمنية: تسجيل 5 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، يوم الجمعة، عن وفاة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 13 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 1089 حالة.

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وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، في بيانها اليومي على حسابها في "تويتر"، أنها سجلت حالتي وفاة في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، و3 حالات في محافظات الضالع (وسط البلاد) وحضرموت (شرق) ولحج (جنوب)، تم الإعلان عنها سابقا، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 293 حالة​​​.

وأضافت أنه تم تسجيل 5 إصابات في محافظة حضرموت، و5 أخرى في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، وإصابتين في عدن (جنوب البلاد)، وإصابة واحدة في محافظة لحج.

وأكدت شفاء 16 حالة من "كوفيد-19"، 11 منها في تعز، و5 في حضرموت، ليبلغ عدد الحالات التي شُفيت من الوباء منذ تسجيل أول إصابة في 10 أبريل الماضي، 402 حالة.

ويضاف إلى ذلك حصيلة الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، والبالغة عددها 4 حالات بينها حالة وفاة.

وبذلك يصبح إجمالي الإصابات المعلنة بالفيروس التاجي في اليمن عموما، 1093 حالة بينها 294 وفاة و404 حالات شفاء.

المصدر: RT + وكالات