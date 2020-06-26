السيسي يشارك في قمة إفريقية مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

شارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء، لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي.

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وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إلى أن القمة عقدت برئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وحضرها أيضا كل من رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد.

وتعثرت المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدى سنوات، وأحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة بفرض حلول غير واقعية" تخص سد النهضة التي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق.

وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليارا للسودان.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

ناصر حاتم

المصدر: RT