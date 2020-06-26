تسجيل أعلى عدد للإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين في يوم واحد

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في تحديث مسائي يوم الجمعة، أنه تم تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عدد من المحافظات.

وقالت الصحة في التحديث إن الإصابات الـ 75، بينها 36 في محافظة الخليل، و7 إصابات في محافظة نابلس، و32 في القدس ما يرفع عدد الإصابات اليوم إلى 207 إصابات.

وأوضحت أن 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت وزارة الصحة إلى 1170 حالة نشطة.

وبذلك يصبح مجمل الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين 1795، شفي منهم 620، فيما توفي 5 أشخاص بـ"كوفيد-19".

هذا، وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الأربعاء تعليق صلاة يوم الجمعة بالمساجد بسبب ظهور عشرات الإصابات بالفيروس، كما قررت الحكومة في وقت متأخر ليل الثلاثاء وقف الاحتفالات بالأعراس في جميع المحافظات.

وأعادت الحكومة الفلسطينية يوم السبت إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بسبب ظهور عشرات الحالات المصابة بالفيروس.

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.

المصدر: RT