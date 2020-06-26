الكرملين: بوتين وماكرون يؤكدان ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا بلا هوادة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعهما الافتراضي اليوم الجمعة، تأييدهما ضرورة محاربة الإرهاب في سوريا بلا هوادة.

وذكر الكرملين، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أن الجانبين تبادلا الآراء حول الأوضاع في سوريا، حيث أطلع بوتين ماكرون على "الإجراءات التي تتخذها روسيا لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وأضاف البيان أن "كلا الجانبين يشاركان الموقف المشترك الذي يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب بلا هوادة واتخاذ خطوات بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا".

وأفاد الكرملين بأن هذه القضايا ستتم مواصلة مناقشتها بين روسيا وفرنسا على مستوى وزير الخارجية للبلدين.

المصدر: RT