عدد إصابات كورونا في لبنان يقترب من الألفين

سجل لبنان اليوم الجمعة، 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، في استمرار لتزايد عدد الإصابات بالعدوى في البلاد التي تخطى عددها الإجمالي حتى اليوم 1600 إصابة مؤكدة.

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه تم رصد 35 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ18 إصابة باليوم السابق، و22 إصابة يوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه من بين المصابين الجدد، 34 مقيما وإصابة واحدة لوافد إلى البلاد، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1697.

pic.twitter.com/vLOzDFWy5y — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) June 26, 2020

ولفتت الوزارة إلى 33 إصابة جديدة استلزمت الاستشفاء، منها 6 في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات مستقر عند 33.

من جهة أخرى، لفتت السلطات الصحية اللبنانية إلى أن عدد حالات الشفاء في البلاد بلغ حتى الآن 1144 حالة.



المصدر: RT