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الإمارات.. فتح المساجد ودور العبادة قريبا

أخبار العالم العربي

الإمارات.. فتح المساجد ودور العبادة قريبا
Reuters
أحد مساجد أبو ظبي بالإمارات - أرشيف
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أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارات، سيف الظاهري، الانتهاء من المرحلة الأولى من تجهيز المساجد، مشيرا إلى أن فتح المساجد ودور العبادة قريب جدا.

وأضاف في تصريح إعلامي، أن "المساجد شهدت تفتيشا للوقوف على مدى جاهزيتها"، موضحا أنه "كان من المهم كذلك التأكد من أطقم هذه المساجد وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا".

وأشار الظاهري، إلى أن "هذه المرحلة في خطواتها الأخيرة، وننتظر الآن القرار بهذا الخصوص، أملين أن يكون في الأيام القليلة المقبلة".

وأكد، على "أهمية التزام الجميع في هذا الإطار بالتعليمات والإرشادات الصحية، لأن المساجد لها خصوصية بسبب التقارب بين المصلين".

المصدر: "وكالات إماراتية"

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