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السجن 4 سنوات لمديري الأمن الوطني والولائي الأسبقين في الجزائر

أخبار العالم العربي

السجن 4 سنوات لمديري الأمن الوطني والولائي الأسبقين في الجزائر
عبد الغني هامل
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قضت محكمة جزائرية، اليوم الجمعة، بالسجن لمدير الأمن الوطني الأسبق، ورئيس الأمن الولائي الأسبق.

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وعاقبت المحكمة المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغني هامل، ورئيس الأمن الولائي الأسبق، نور الدين براشدي، بالسجن لمدة 4 سنوات.

وبدأت جلسات محاكمة هامل وبراشدي، أمس الخميس، بعد تأجيلها لخمس مرات متتالية بسبب جائحة كورونا.

ويحاكم المتهمان بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير العام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتها.

ووجهت لهما تهم تبييض الأموال لصالح الجماعات الإرهابية، تحت غطاء شراء العقارات في بالعاصمة.

المصدر: صحيفة النهار

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