جدل في مصر حول إصابة مستشار السيسي بفيروس كورونا

وقعت حالة من الجدل بين وسائل الإعلام المصرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية بفيروس كورونا.

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وقال موقع "القاهرة24" نقلا عن مصدر أن مميش أصيب بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى مستشفى عزل خاص لتلقي الرعاية الطبية.

وأضاف المصدر أن الفريق مهاب مميش ظهرت عليه بعض الأعراض المرضية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية، والتي أثبتت معمليا إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الفريق مهاب مميش يخضع حاليا للعزل الصحي بالمستشفى الخاص في الإسكندرية.

من جانبها، نفت مصادر لجريدة "اليوم السابع" المصرية إصابته بفيروس كورونا، ونقله لمستشفى عزل الإسكندرية، مؤكدة أن الفريق كان يباشر مهام عمله بشكل طبيعي، حيث شعر بإعياء بسيط مما ألزمه الراحة، مؤكدة أن الفريق يرقد في منزله الآن ولم يتم نقله إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن الفريق مهاب مميش، سيمارس مهام عمله من جديد فور تعافيه من الوعكة الصحية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية