صحيفة سعودية عن دبلوماسيين غربيين: المعطيات تشير إلى احتمال نشوب حرب قريبة بين حزب الله وإسرائيل

نقلت صحيفة "عكاظ"عن مصادر دبلوماسية غربية في بيروت أن جميع المعطيات والتقارير تشير إلى احتمال نشوب حرب بين حزب الله وإسرائيل هذا الصيف.

ورأت هذه المصادر، وفق الصحيفة السعودية، إن حزب الله اللبناني يشعر أنه محاصر، وانطلاقا من ذلك استنتجت "أنه مستعد للذهاب بعيدا لفك هذا الحصار".

كما خُيل لهذه المصادر الدبلوماسية الغربية أن حزب الله يرى أن "الحرب ضد إسرائيل بإمكانها قلب الطاولة وخلط جميع الأوراق".

هذه المصادر الغربية توقعت حدوث مثل هذا الاحتمال قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرة إلى أن ميدانها سيكون في جبهتين، على الحدود اللبنانية الجنوبية والحدود السورية الإسرائيلية.

المصدر: عكاظ