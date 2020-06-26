حقيقة فرض رسوم تأشيرة على السائحين القادمين لمصر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري حقيقة الأنباء المتداولة حول تطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية بداية من يوليو المقبل.

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وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار المصرية، التي نفت تلك الأنباء.

وأوضحت الوزارة أنه "تم إعفاء السائحين القادمين للبلاد من جميع أنحاء العالم على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسوم التأشيرات السياحية".

وأشارت إلى أن "ذلك سيكون خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر 2020، مع حصولهم على تلك التأشيرات عند وصولهم المطار، وذلك في إطار حرص الدولة على تنشيط السياحة".

وكان المجلس الدولي للسياحة والسفر قد اعتمد في وقت سابق، ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، كما منح المجلس مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.

المصدر: RT