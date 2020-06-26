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"سانا": وقفة احتجاجية في الحسكة ضد القوات الأمريكية والتركية و"قانون قيصر"

أخبار العالم العربي

سانا
احتجاجات في الحسكة
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الجمعة، بأن أهالي قرية تل عودة بريف القامشلي نظموا وقفة احتجاجية ضد القوات الأمريكية والتركية ورفضا لـ"قانون قيصر".

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ونقلت الوكالة عن مراسلها في الحسكة قوله "الأهالي رفعوا لافتات تندد بعدوان النظام التركي على الأراضي السورية".

كما أعرب المحتجون عن رفضهم لما يسمى "قانون قيصر" والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: "سانا"

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