سفير قطري: وساطة الكويت الأخيرة لحل الأزمة الخليجية قوبلت برفض دول الحصار

قال السفير القطري لدى واشنطن، مشعل بن حمد آل ثاني، إن الوساطة الأخيرة التي قامت بها الكويت والحراك الدبلوماسي الذي رافقها، بالإضافة للجهود الأمريكية، قوبلت كلها برفض دول الحصار.

سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة : إن المحاولة الأخيرة التي قامت بها الكويت والحراك الدبلوماسي الذي رافقها والذي تمثل بزيارة وزير الخارجية الكويتي إلى قطر وزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الكويت، بالإضافة للجهود الأميركية، قوبلت لسوء الحظ برفض دول الحصار.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 25, 2020

وأكد السفير القطري في تصريحات لبرنامج "المونيتور بودكاست" الأمريكي، ونقلتها وكالة الأنباء القطرية، أن "الوساطة الكويتية لرأب الصدع الخليجي لم تتوقف وتواصل الدفع باتجاه إيجاد حل".

واعتبر أن "الوقت هو الكفيل بعودة هذه الدول (دول الحصار) إلى رشدها وإدراك أن الحل الوحيد هو عبر الحوار المبني على احترام جميع الأطراف".

وأوضح السفير القطري أن "دول الحصار حاولت مع قدوم إدارة أمريكية جديدة أن تضلل تلك الإدارة عبر مشاركتها معلومات مزيفة عن الأنشطة القطرية، ولكن بعد أسابيع فقط أدركت الإدارة الأمريكية أن هناك شيئا خاطئا، وأن ما تزعمه تلك الدول غير صحيح".

سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة: إن دول الحصار حاولت مع قدوم إدارة أمريكية جديدة أن تضلل تلك الإدارة عبر مشاركتها معلومات مزيفة عن الأنشطة القطرية، ولكن بعد أسابيع فقط أدركت الإدارة الأمريكية أن هناك شيئا خاطئا، وأن ما تزعمه تلك الدول غير صحيح.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 25, 2020

وفي 5 يونيو 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر "إجراءات عقابية" على قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر: قنا