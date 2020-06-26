وكالة مقربة من الحرس الثوري تنفي اعتقال إيراني بين قادة "حزب الله" العراقي ببغداد

نقلت وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس الثوري، عن مصدر في المخابرات العراقية نفيه اعتقال إيراني من بين قادة كتائب "حزب الله" العراقي خلال مداهمة مقر للحشد الشعبي في بغداد.

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وكان مصدر أمني عراقي، قال لـRT إن مفاوضات تجري حاليا لإطلاق سراح المعتقلين من "كتائب حزب ألله" العراقي، مشيرا إلى أن "زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، تدخل لإطلاق سراح المعتقلين"، ولافتا إلى أن "الاتصالات وصلت إلى شخصيات رفيعة في الدولة وعلى رأسها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

وأضاف المصدر أنه "من المتوقع أن يطلق سراحهم خلال الساعات المقبلة أو يوم غد السبت".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن العراقية نفذت، ليلة الجمعة، بمشاركة عسكريين أمريكيين، عملية مداهمة لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي في بغداد واعتقلت 3 من قياديي هذه الكتائب.



المصدر: RT