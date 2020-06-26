 
مباشر

السعودية.. ممرضة تروي محنتها وفقدانها ابنتها الشابة بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية.. ممرضة تروي محنتها وفقدانها ابنتها الشابة بسبب كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o6jo

تناقلت وسائل إعلام محلية سعودية عن معاناة ومحنة ممرضة سعودية فقدت ابنتها بعد تطوعها في الخط الأمامي لمواجهة أزمة فيروس كورونا بالأحساء في المنطقة الشرقية من السعودية.

وروت الممرضة، في تقرير "عوض الفياض" لنشرة التاسعة بقناة mbc تفاصيل إصابة ابنتها "معصومة" وظروف وفاتها قائلة: "ابنتي تدهورت حالتها الصحية بشكل سريع خلال أيام قلائل، حيث دخلت العناية المركزة، وفشلت جهود الفريق الطبي المشرف على حالتها، رغم بذلهم كل جهودهم الطبية، مستدركة بغُصَّة وجع لا تُحكى: لكن كانت إرادة الله أقوى!".

إقرأ المزيد
السعودية.. 41 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة والإصابات اليومية تعاود الارتفاع
السعودية.. 41 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة والإصابات اليومية تعاود الارتفاع

وتحدثت الممرضة رضية عن اللحظات الأخيرة من حياة ابنتها الشابة: "طلبت منها أن تسامحني لكوني قد أكون السبب في نقل العدوى بالمرض لها، فردت: سامحتك يا ماما أنا فدوه لك. وهذا آخر كلامها لي".

من جانبه، أضاف والد الراحلة معصومة: "قبل أن تبدأ زوجتي الممرضة في عملها في مواجهة هذا الوباء، أخبرتنا عن إمكانية إصابتها بالفيروس ونقل العدوى لنا، ولم نتردد في دعمها والوقوف إلى جانبها، فهذا شيء نعتز به في خدمة الوطن".

وأضاف: "أصبنا بالفيروس، وتعافينا منه، ولله الحمد، لكن وقعت ابنتنا ضحيته".

وكانت الممرضة "رضية" انضمت في 16 من شهر مارس الماضي إلى جهود وزارة الصحة في الأحساء لمكافحة فيروس كورونا، وفِي 18 من رمضان أصيبت أسرتها بالكامل بالوباء، وفِي 15 من شهر يونيو الحالي فقدت الممرضة "رضية" ابنتها "معصومة" بذلك الفيروس.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا