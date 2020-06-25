الصحة اليمنية: 14 وفاة بكورونا و61 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة لحكومة عبد ربه منصور هادي عن تسجيل 14 وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها بالبلاد خلال اليوم الأخير.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا على حسابها في "تويتر"، اليوم الخميس، إن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 1076 حالة وإجمالي الوفيات إلى 288 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 386 شخصا.

وأشارت اللجنة في إحصاءاتها اليومية إلى أن معظم الإصابات والوفيات الجديدة سجل في محافظة شبوة.

وأضافت اللجنة أن معطياتها لا تشمل الأراضي تحت سيطرة الحوثيين.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من كارثة صحية في اليمن، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أكبر نسبة وفيات بفيروس كورونا في العالم.

المصدر: RT