تركيا: نواصل عملياتنا العسكرية في إدلب السورية

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن بلاده تواصل عملياتها العسكرية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

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وقال أكار، خلال مشاركته في فعالية بولاية قيصري وسط البلاد، الخميس، إن قوات بلاده المسلحة تواصل مكافحة كافة "التنظيمات الإرهابية" التي تشكل تهديدا على أمن تركيا سواء داخل حدودها أو خارجها.

ولفت أكار إلى أن فعاليات الجيش التركي في محافظة إدلب السورية مستمرة وفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية.

وتابع قائلا: "إلى جانب فعالياتنا في إدلب، نخوض كفاحا كبيرا ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في شمال العراق، وأطلقنا مؤخرا عملية مخلب النمر بهدف حماية حدودنا ومواطنينا".

وأضاف أن بعض الجهات الدولية تدعي أن تركيا تستهدف الأكراد في عملياتها العسكرية، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات عارية عن الصحة تماما، وأضاف أن "الأكراد إخوة للأتراك منذ الأزل".

وأعلنت تركيا، في 1 مارس الماضي، إطلاق عملية عسكرية جديدة باسم "درع الربيع" في إدلب ضد القوات الحكومية السورية، حيث شهدت توترا كبيرا بين الجانبين.

وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4" وإطلاق دوريات مشتركة.

وتمثل محافظة إدلب آخر معقل للمسلحين بقيادة "هيئة تحرير الشام" في سوريا وتدخل ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت بموجب اتفاقات بين روسيا وتركيا في إطار عملية أستانا التفاوضية التي تشارك فيها كذلك إيران.

المصدر: "الأناضول" + وكالات