صحفيون تونسيون يقاطعون نائبا خلال مؤتمر صحفي لتهكمه على زملائهم (فيديو)

قاطع صحفيون تونسيون داخل البرلمان، يوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقده النائب عن "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، بسبب تهكمه على مراسلي قنوات عربية.

وأراد النائب التونسي أن يتهكم في بداية المؤتمر الصحفي المشترك مع "حزب قلب تونس"، على قناتي "العربية" و"سكاي نيوز"، بشكل وصفته قيادات نقابية في تونس بغير المهني.

وعبر الصحفيون عن احتجاجهم خلال مغادرتهم للقاعة، مؤكدين أن كلام مخلوف فيه مس من زملائهم ويتضمن تحريضا ضدهم.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أنها ليست المرة الأولى التي يتهكم فيها مخلوف على الصحفيين ويحرض بصفة غير مباشرة ضدهم.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية