مصر.. إلغاء تراخيص أحد الفنادق السياحية في الهرم بسبب "الإساءة لسمعة البلاد"

أصدر وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، قرارا بإلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، للإساءة لسمعة مصر السياحية.

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وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك "في إطار حرص وزارة السياحة والآثار علي إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحي واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفة".

من جانبه، أكد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن "هذا القرار يأتي في إطار الدور الرقابي للوزارة على المنشآت الفندقية والسياحية، حيث أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز، كما أنها تحرص على الحفاظ على سمعة مصر السياحية".

وفي واقعة أخرى، قام قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة المصرية بالتحقيق فيما ورد من إحدى النزيلات بأحد الفنادق بالعين السخنة بسبب تقاعس إدارة الفندق عن توفير الرعاية اللازمة لابنتها.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن إدارة الفندق محل الواقعة قد قصرت في متابعة النزيلة وتوفير الرعاية الكاملة لها، وقد قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المدير المسئول لمدة ثلاثة أشهر وسحب الترخيص الخاص به نتيجة عدم متابعته لمهام وظيفته حيث أن المدير هو المسئول أمام الوزارة في هذا الشأن، وأن التقصير في توفير الرعاية الكاملة والعناية بالنزلاء يؤثر بشكل سلبي على سمعة مصر السياحية

المصدر: وسائل إعلام مصرية